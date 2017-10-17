نفى المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بمنطقة حائل صحة ما تردد عن أن مستشفى الملك خالد يبحث عن مواطنة تم صرف علاج خاطئ لها، مؤكداً أن الأمر لا يعدو كونه شائعات.
وأوضح المتحدث أن الحالة التي ثار الحديث عنها، ليست في منطقة حائل إطلاقاً، ولم يسبق أن شهدت مستشفيات المنطقة حالة مشابهة، لافتاً إلى أن هناك آلية متبعة في التواصل مع المرضى بطرق تكفل خصوصيتهم.
وأكد أنه سيتم متابعة الأمر نظامياً تجاه مروجي مثل هذه الشائعات عبر الجهات الأمنية المختصة. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج