دشن وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ الدكتور نبيل العامودي أمس الإثنين بفندق الفورسيزون بالرياض الهوية والعلامة التجارية الجديدة للهيئة، والتي صممت في شكل بيضاوي يرمز للهوية الوطنية ودور هيئة الموانئ.
وأشار العامودي في كلمته خلال حفل التدشين إلى قرار مجلس الوزراء العام الماضي بتغير مسمى المؤسسة العامة للموانئ إلى الهيئة العامة للموانئ، مؤكداً أن الهيئة تسعى في المرحلة المقبلة لتسويق خدمات الموانئ السعودية حول العالم، وبناء شراكات مع الشركات العالمية.
وصمم الشعار الجديد لهيئة الموانئ بشكل مبسط يرمز بشكل تعبيري وغير مباشر للسيفين والنخلة، بينما تعبر الأسهم عن حركة الوراد والصادر عبر الموانئ بالإضافة إلى البوصلة. وفق”أخبار24″.
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