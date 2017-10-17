نفت جامعة الحدود الشمالية وجود أي علاقة لإدارة الجامعة أو الرجال بقرار توحيد زي الطالبات في كليات البنات، مؤكدة أنه قرار نسائي بحت، ويهدف لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر.
وأوضحت الجامعة أن بعض الطالبات تقدمن بطلب لتوحيد الزي، بعد تزايد الشكاوى من تباهي بعضهن بالأزياء داخل قاعات الدارسة وكأنها تحولت لصالة أفراح، وهو ما وافقت عليه العميدات والوكيلات بعد بحثه.
وأكدت الجامعة رفضها السماح بدخول وجبات خارجية إلى كلياتها خشية حدوث حالات تسمم، مؤكدة أن الوجبات داخل الجامعة مميزة وأسعارها مناسبة، لافتة إلى أن المسموح به فقط هو الوجبات المنزلية. وفق”أخبار32″.
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