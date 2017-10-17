في هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٧/ ١/ ١٤٣٩ أقامت مدارس اجيال الخرج الاهلية بزيارة لادارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج حيث تم اخذ جولة علي الاقسام الادارة واطلاع علي الاليات والمعدات وتم الشرح لهم عن الاعمال التي يقوم بها جهاز الدفاع المدني بالمحافظة
في هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٧/ ١/ ١٤٣٩ أقامت مدارس اجيال الخرج الاهلية بزيارة لادارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج حيث تم اخذ جولة علي الاقسام الادارة واطلاع علي الاليات والمعدات وتم الشرح لهم عن الاعمال التي يقوم بها جهاز الدفاع المدني بالمحافظة
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