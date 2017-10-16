استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الإثنين في قصره بالرياض الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
ورحب خادم الحرمين الشريفين بأمير دولة الكويت ومرافقيه في المملكة، واستعرض معه العلاقات الأخوية الوثيقة، ومجمل الأحداث في المنطقة بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لأمير دولة الكويت.وفق “أخبار 24”.
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