وصل الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت اليوم الإثنين إلى مطار قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض.
وكان في استقباله لدى وصوله الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض والأمير محمد بن عبدالرحمن نائب أمير المنطقة ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
وكانت وكالات أنباء قد نقلت أن زيارة أمير الكويت تأتي مواصلة لجهوده لحل الأزمة الخليجية، مبينة أنه سيلتقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.وفق “أخبار 24”.
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