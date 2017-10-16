أطاحت شرطة منطقة القصيم بالشخص الذي أطلق النار على مراقب وزارة التجارة والاستثمار أثناء تأديته عمله بمدينة بريدة قبل 10 أيام.
وقال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة إنه بعد التحري والتقصي حول الجريمة تمكن رجال الأمن من ضبط المتهم وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث تبين إقدامه على الجريمة بسبب خلاف شخصي بينه وبين المجني عليه.
وأضاف أنه تم توقيف المتهم بمركز الشرطة المختص، وإشعار النيابة العامة لإكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص.
وكان مراقب الوزارة قد فوجئ خلال نزوله من سيارته لتفتيش أحد محال بيع الجوالات ببريدة بشخص ملثم يقود سيارة صغيرة يطلق النار عليه، ما أدى لإصابته في قدمه اليسرى.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج