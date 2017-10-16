وجه عدد من الجمعيات الخيرية، اتهامات لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتسبب في ضياع ملايين الريالات من أموال الفقراء، بعد توجيهها لهم باسثمارها في شركات تجارية وهمية لا تملك تراخيص لمزاولة أي نشاط بالمملكة.
وطالبت الجمعيات، وفقا لـ”سبق” الوزير بالتدخل لكشف ملابسات ما حدث، ومحاسبة المتسبب بعد ضياع الأموال وتعرض الجمعيات لضائقة مالية شديدة، خاصة أنها وجدت نفسها وحيدة ومضطرة لرفع دعاوى قضائية ضد الشركات بعد أن تم الاستيلاء على أموالها والهروب بها للخارج.
وأوضحت أن تفاصيل الواقعة تعود لوصول خطاب من أحد مسؤولي الوزارة حث فيه الجمعيات الخيرية في كل المناطق بالمساهمة مع شركات تم تحديدها بالاسم وتحديد طرق الاتصال بمسؤوليها.
وطالب محامي الجمعيات الخيرية المتضررة محمد الجذلاني بفتح تحقيق موسع في هذه القضية، خاصة أن الأنظمة تحظر على الجمعية الخيرية الدخول في مضاربات مالية، مشيرا إلى أن توجيه الدعوة للجمعيات الخيرية للمساهمة في شركات أسمنت مجهولة ما زالت تحت التأسيس، يعد مخالفة صارخة من الوزارة تجاه حماية أموال الجمعيات.
وقال إن ما حدث يثير الريبة، ويجعل الوزارة تحت طائلة المسؤولية، ويعطي الحق لمقاضاتها ومطالبتها بضمان تلك الأموال، وفق قاعدة (الغارّ ضامن)، حيث إنها غررت بالجمعيات.
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