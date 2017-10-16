قام رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل المطيري أمس الأحد، بزيارة مصابي الحرس الملكي بعد محاولة الاعتداء الإرهابي في جدة.
والتقى المصابين واطمأن على صحتهم والخدمات الطبية المقدمة لهم، وثمن تضحياتهم في سبيل الدفاع عن الدين والوطن متمنيا لهم الشفاء العاجل.
ونقل تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد وتمنياتهما لهم بالشفاء العاجل.وفق “أخبار 24”.
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