ذكرت وكالات أنباء أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح سيزور الرياض اليوم الإثنين لاستئناف جهوده لحل الأزمة الخليجية، حيث سيلتقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ونقلت عن مصادر بأن الزيارة ستستغرق عدة ساعات، وستناقش كل جوانب الأزمة مع قطر، وذلك بهدف الوصول لحلول جذرية للأزمة من خلال التفاوض.
من جهته، قال مصدر سعودي إن خبرة الشيخ صباح كفيلة بالتوصل لحلول عملية تضمن تلبية المبادئ الرئيسة التي تطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، قطر بالالتزام بها.
وتوقع مراقبون أن تسهم الزيارة المرتقبة في الدفع بعقد القمة الخليجية الاعتيادية في موعدها في شهر ديسمبر المقبل بالكويت، لافتين إلى أن الموافقة على عقد القمة سيكون بمنزلة مؤشر على إحراز تقدم في طريق حل الأزمة.وفق “أخبار 24”.
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