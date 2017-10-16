نفذت وزارة الداخلية اليوم الإثنين حكم القتل تعزيرا في مواطن في المنطقة الشرقية لتهريبه كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المواطن سعود بن نايف بن مفلح الشمري، عند قيامه بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظور.
وأبانت الوزارة أن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.وفق “أخبار 24”.
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