مُنحت الجمعية الخيرية بالدلم شهادة( الجودة ) ISO 9001-2015 من الجهة الألمانية Tuv العالمية وبذلك تكون الجمعية الخيرية بالدلم من أوائل جمعيات البر الخيرية في المملكة في الحصول على شهادة( الآيزو الدولية ) ISO 9001-201.
-ماهي فوائد الحصول على شهادة الجودة ؟
١/ تطوير مجموعة من الوثائق التي تسجل الإجراءات والعمليات وطرق العمل وتمكن من تحقيق المواصفات المطلوبة
٢/ رفع مستوى الأداء وتغيير ثقافة الجمعية إلى الأفضل والأسرع و الأكفأ.
٣/ بناء علاقات قوية مع العملاء وبعملاء جدد .
٤/ تحسين عمليات الاتصال الداخلية والخارجية، إذ أن نظام الجودة بعناصره المختلفة يرتكز أساساً على هذه الاتصالات.
٥/ إعطاء العاملين شعوراً بالفخر و الثقة بالنفس بسبب وجود شهادة تؤكد أن في الجمعية نظاما للجودة يرتقي للمستويات العالمية، وهذا يعني رفع الروح المعنوية .
٦/ الارتقاء بمهارات وقدرات العاملين داخل الجمعية وتطوير مستواهم وتعليمهم كيفية تحديد وترتيب وتحليل المشاكل وتجزئتها حتى يمكن السيطرة عليها .
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الجمعية الخيرية بالدلم تحصل على شهادة الايزو
الخرج اليوم - المركز الأعلامي:
مُنحت الجمعية الخيرية بالدلم شهادة( الجودة ) ISO 9001-2015 من الجهة الألمانية Tuv العالمية وبذلك تكون الجمعية الخيرية بالدلم من أوائل جمعيات البر الخيرية في المملكة في الحصول على شهادة( الآيزو الدولية ) ISO 9001-201.
مُنحت الجمعية الخيرية بالدلم شهادة( الجودة ) ISO 9001-2015 من الجهة الألمانية Tuv العالمية وبذلك تكون الجمعية الخيرية بالدلم من أوائل جمعيات البر الخيرية في المملكة في الحصول على شهادة( الآيزو الدولية ) ISO 9001-201.
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