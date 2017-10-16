أقامت الكلية التقنية بالخرج مؤخراً حفلاً تكريمياً لعدد من رؤساء الأقسام والمديين والإداريين المتميزين الذين شاركوا بجهودهم في إنجاح مناشط ومناسبات الكلية المختلفة
وأوضح عميد الكلية الاستاذ خالد بن عبيد الحربي في كلمته التي ألقاها خلال الحفل مشيداً بتميزهم وحرصهم على التفاني في أعمالهم،وتقديم أفضل الأداء، وعلى تقديم صورة مشرفة للكلية،مؤكداً أنَّه يتم تكريم المتميزين بالكلية نهاية كل عام تدريبي باعتبارهم الوجه المشرق المتميز للكلية.
وفي نهاية الحفل تسلم رؤساء الأقسام والمديرون والمدربون والإداريون شهادات الشكر والتقدير من عميد الكلية تقديراً للجهد والعمل المتميز الذي بذلوه في أعمالهم.
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