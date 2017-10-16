وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ دعوة للمنتخب المصري لزيارة المملكة وأداء مناسك العمرة، وذلك تقديراً للإنجاز الذي حققه ببلوغ نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.
فيما ذكرت مصادر وفقاً لـ”الشرق الأوسط”، أن هناك مفاوضات تجرى حالياً بين مسؤولي الرياضة بالبلدين للاتفاق على إجراء مباراة ودية دولية بين المنتخبين قبيل انطلاق بطولة كأس العالم.
وتأهل المنتخب المصري مؤخراً إلى نهائيات كأس العالم بروسيا لأول مرة منذ 28 عاماً، بعد تغلبه على نظيره الكونغولي في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.
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