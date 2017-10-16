كشفت مصادر أن القنوات الرياضية السعودية تسعى للحصول على موافقة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بنقل جميع مباريات المنتخب الوطني قي كأس العالم بروسيا 2018 مجاناً لمشاهديها، لافتةً إلى أن نقل المباريات سيتخطى، وفقاً لتلك التوجهات مرحلة البث الأرضي إلى البث الفضائي على كل القنوات الرياضية.
وبيّنت المصادر، وفقاً لـ”مكة”، أن القنوات الرياضية ستقدم طلباً رسمياً من خلال فريق قانوني بحق الجمهور السعودي في نقل مباريات المنتخب، مستندةً في ذلك إلى منع الاشتراك في قنوات “بي إن سبورت” كناقل رسمي للبطولة بسبب الأزمة السياسية الأخيرة، لافتةً إلى أنها ستعقد مؤتمراً صحفياً قريباً لإيضاح كل الأمور.
وأوضحت أن القنوات الرياضية ترتكز في مطلبها القانوني على حالات مشابهة حدثت قبل ذلك من بينها نجاح الدول الآسيوية في نقل مبارياتها بكأس آسيا 2000 في لبنان من خلال ثغرات استغلتها لكسر احتكار “art”، وكذلك السماح لبعض الدول من بينها السعودية بنقل مباريات منتخباتها أرضياً في مونديالي 2002 و2006.
ولفتت إلى أن القنوات الرياضية بدأت في الإعداد للتغطية بشكل فعلي من خلال تجهيز فريق عمل متكامل داخل الاستوديوهات والتعاقد مع محللين ومعلقين محليين وعرب لتغطية الحدث، إلى جانب توسيع شبكة المراسلين لمتابعة معسكرات الأخضر ومبارياته الودية، وإنتاج برامج مرتبطة بمونديال روسيا، وكذلك عمل برامج ونقلها مباشرة من مكان الحدث في روسيا، وإشراك الجمهور في الحدث من خلال لقاءات في أماكن مختلفة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج