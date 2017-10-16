شكلت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لجنة برئاسة عميدة مركز الطالبات للتحقيق مع موظفة الأمن في واقعة سحب وتفتيش جوال إحدى الطالبات.
وقال المتحدث باسم الجامعة أحمد الركبان، إنه سيتم الكشف عن نتيجة التحقيق فور الانتهاء منه، مبيناً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أنه تم عقد لقاء مع ولية أمر الطالبة والتأكيد لها بأنه سيتم رد الحق لصاحبه ومعاقبة المخطئ.
وأضاف أن الجامعة تعمل للوصول إلى توافق بين الطرفين بغض النظر عمن أخطأ بحق الآخر، مؤكداً أن الجامعة لا تقبل المس بكرامة أي شخص سواء من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس.
واعتبر الركبان أن ما تم تناوله حول الحادثة لا يعدو كونه “بلبلة” أثارها بعض الإعلاميين، مشيراً إلى أن الجامعة مستهدفة من بعض الأشخاص لأسباب وأهداف غير معلومة، داعياً الإعلاميين لعدم تضخيم الموضوع.
وكانت إحدى الطالبات ادعت بأن حارسة الأمن اعتدت عليها بعد أن رفضت تسليمها الجوال الخاص بها لتفتيشه، فيما أوضح متحدث الجامعة بأن الطالبة حاولت تصوير مشادة كلامية حدثت بين موظفات ومسؤولات أمن، وهو ما دفع حارسة الأمن لتفتيش جوال الطالبة.
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