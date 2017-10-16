أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنها بصدد تنظيم دورات تدريبية لتعليم الفتيات قيادة وصيانة السيارات، وذلك بهدف تمكينها من الوجود بقوة في سوق العمل.
وقالت المشرفة العامة على قطاع البنات بالمؤسسة أمل السهلي إن الدورات التدريبية ستشمل تعريف الفتيات على الأجزاء الرئيسية للسيارة، وأنظمة القيادة في الطرق، والإشارات المرورية، بالإضافة لإجراء الصيانة الطارئة للسيارات.
وأوضحت أن التدريب سيتم عبر الكليات التقنية الـ19 المنتشرة في المناطق المختلفة، وذلك تحت إشراف كوادر عالمية من الولايات المتحدة، وكندا، وبريطانيا، ونيوزلندا.
وأبانت أن المؤسسة ستعمل لتوفير نحو 3 آلاف موقف للسيارات الخاصة بالمدربات والمتدربات، وللزائرات، حيث يتدرب حالياً بالكليات المختلفة أكثر من 15 ألف فتاة في تخصصات مختلفة.وفق “أخبار 24”.
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