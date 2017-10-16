توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم “الإثنين” أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق حائل والقصيم والدوادمي وحفر الباطن والأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن السماء ستبقى غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير قد تتخللها سحب رعدية، فيما تتوقع ارتفاعا في نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من السواحل الشرقية للمملكة.
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