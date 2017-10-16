قررت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تطبيق إلزامية علامة الجودة، على حديد البناء والغاز وبعض ألعاب الأطفال لحساسيتها، بدءاً من يناير المقبل.
وأكد نائب محافظ الهيئة المهندس عبدالله القحطاني، وفقاً لـ “الاقتصادية”، أنه لن يتم السماح بعرض وبيع أي منتج من تلك المنتجات إلا بعد الحصول على علامة الجودة، منوهاً إلى أن أي مخالفة للأنظمة واللوائح سيتم رصدها والرفع بها للجهات ذات الاختصاص.
وأشار إلى أن إلزامية علامة الجودة ستكون على سلع ومواد أخرى، لكن بالتسلسل حسب الأهمية والخطورة على حياة البشر، وذلك ضمن برنامج سلامة المنتجات، مبيناً أن 90% من الصناعات والمواد الأخرى غير ملزمة بعلامة الجودة حالياً.
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