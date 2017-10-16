وجه وكيل الوزارة للتعليم د. نياف بن رشيد الجابري شكره وتقديره لتعليم الخرج ممثلاً في مدير التعليم د.عبدالرحمن بن عبدالله العبدالحبار ولكافة العاملبن والقادة في الإدارة على جهودهم المباركة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن في الطرق والمنافذ البرية والبحرية كأحد مسارات العمل التطوعي لبرنامج (إجازتي2) ، وكذلك لدورهم المميز في التنظيم والتنفيذ والمتابعة مما كان له الأثر الإيجابي في نجاح البرنامج تنظيمياً وفنياً ، وتحقيق أهدافه المرجوه ، كما أوصى بإبلاغ شكره لأبنائنا الكشافة والطلبة والقيادات الكشفية والمعلمين المشرفين بالإدارة لما بذلوه من أعمال جليلة .
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
الأخبار الرئيسية
جديد المقالات
أربعاً
حصة العنزي3003 0
هل يوجد أجمل من نساء أوكرانيا ؟
سعد الفريخ24892 1
هيئة العقار والحلول المنتظرة
ياسر صالح البهيجان22393 0
للشجعان فقط
ابراهيم الموسى23779 0
لك العز و الفخر يا وطننا الغالي
سلمان بن أحمد العيد40502 0
المغالطات المنطقية
سعد بن سليمان الفريخ31297 0
وكيل الوزارة للتعليم يشكر تعليم الخرج لجهودهم في برنامج خدمة ضيوف الرحمن
وكيل الوزارة للتعليم يشكر تعليم الخرج لجهودهم في برنامج خدمة ضيوف الرحمن
الخرج اليوم - حمد السويحب :
لا يوجد وسوم
0 420
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884952668.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج