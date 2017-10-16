يرعى سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار صباح يوم الأحد الموافق 25 / 1 / 1439 هـ الساعة الثامنة صباحا بصالة ثانوية ابن النفيس انطلاق التصفيات المؤهلة لبطولة التعليم لكرة الطائرة ،وذلك خلال المدة 25 – 29 / 1 / 1439 هـ بمشاركة عدد من الإدارات التعليمية بالمملكة وهي (الحوطة والحريق ، الأفلاج ، العلا ، وادي الدواسر ، الأحساء ، الخرج )..
من جانبه رحب مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار بضيوف البطولة من طلاب ومشرفي الوفود المشاركة حيث يبلغ عدد الطلاب المشاركين قرابة 60 طالباً، وتطرق لاستعداد تعليم الخرج لانطلاقة البطولة من خلال تشكيل اللجان وعقد الأجتماعات وتوزيع المهام وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لإنجاح هذه التصفيات ، والتي سوف تنطلق أعمالها من مساء يوم السبت باجتماع اللجنة الفنية للبطولة ، داعياً الجميع تقديم كل ما من شأنه ظهور البطولة بالمظهر الذي يليق بمستوى الحدث .
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