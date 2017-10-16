انطلقت صباح اليوم الأحد الموافق 25 / 1 / 1439 هـ التصفيات المؤهلة لبطولة التعليم لكرة الطائرة والتي يستضيفها تعليم الخرج والمقامة في صالة ثانوية ابن النفيس ..
حيث جمعت المباراة الأولى تعليم وادي الدواسر وتعليم الخرج وأنتهت بفوز الأخير بثلاثة أشواط مقابل لاشئ للضيف حيث جاءت الأشواط على النحو التالي :(25 / 15 ) (25 / 17 ) ( 25 / 8 ) ..
وفي اللقاء الثاني التقى تعليم الأحساء مع تعليم الأفلاج وأنتهى اللقاء بفوز تعليم الأحساء بثلاثة أشواط مقابل لاشئ .
ويستكمل مساء هذا اليوم المباريات بلقاءي تعليم الخرج وتعليم العلا والمباراة الثانية تعليم الأفلاج مع تعليم الحوطة والحريق .
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