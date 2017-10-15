نفذت إدارة التعليم بمحافظة الخرج متمثلة بقسم الإشراف التربوي شعبة الدراسات الاجتماعية والوطنية برنامج بناء القيم الأخلاقية المفهوم والسمات ومنهجية البناء لمعلمات الدراسات الاجتماعية والوطنية يوم الإثنين الموافق1439/1/19 لمدة يومين في مركز التدريب التربوي وقد أدار البرنامج مشرفات الشعبه الأستاذة حنان المهوس والاستاذة ساميه البلوي. وتم خلال البرنامج توضيح مفهوم القيم الأخلاقية. أهميتها في حياتنا. مصادر القيم الأخلاقية. مظاهر ضعف القيم. مجالات القيم و التعرف على طرق أنشطة سلوكية لغرس القيم الاخلاقيه وتخلل البرنامج العديد من الأنشطة والتطبيقات للمتدربات ..
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