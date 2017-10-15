نفذ قسم التوعية الإسلامية بإدارة التعليم لقاءه التنشيطي الأول لمدارس محافظة الخرج يوم الأربعاء 1/21 ونفذ اللقاء الثاني لمدارس محافظة الدلم يوم الخميس 1/22. حيث شارك 90 مسؤولًا للتوعية الإسلامية وناقش الحاضرون ثلاثة محاور : 1/ مؤشرات الأداء لبرامج التوعية الإسلامية في المدارس . 2 / آليات تنفيذ الخطط المعتمدة وإرسال التقارير الأسبوعية . 3 / مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها ( تدبّر ) : آلياتها وسبل تفعيلها ..
وقد شرف اللقاء بكلمة توجيهية من سعادة مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ خالد بن عبدالله الحربي بين فيها عظم المسؤولية التي تحملها مسؤولو التوعية من توعية الطلاب وتحصينهم . واختتمت اللقاءات بالشكر الجزيل للحاضرين على حضورهم وتفاعلهم .
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