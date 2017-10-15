اندلع حريق في منزل والدة سلطان بن محمد آل حزيم الرجباني والذي أنقذ محطة وقود شمال الرياض من كارثة محققة، ما أدى لوفاة أمه وزوجها إضافة إلى شقيقيه.
وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني أن مركز التحكم والتوجيه تلقى بلاغا يفيد باندلاع حريق في منزل بحي المقا، حيث اتضح بعد وصول الفرق أن الحريق اندلع بصالة البيت وتسبب في تصاعد الأدخنة وتشبعها بكامل المنزل.
وأضافت أن فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق، فيما قامت فرق الإنقاذ على تمشيط الموقع؛ ليتم العثور على أربع حالات في مواقع متفرقة بالدور الثاني تمّ إخراجهم، وبالكشف اتضح وفاتهم من جرّاء أدخنة الحريق، وتمّ تسليم الحادث إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات.
يذكر أن الرجباني قد خاطر بحياته، وأنقذ إحدى محطات الوقود شمال الرياض من كارثة محققة، وذلك بقيامه بإبعاد سيارة مشتعلة داخل المحطة بعيدا عن مضخات البنزين، لوقف انتشار الحريق.
وقام أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، باستقبال الرجباني وشكره على ما قام به، كما قام بإهدائه سيارة لكزس. وفق”أخبار24″.
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