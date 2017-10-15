أعلنت وزارة الإسكان اليوم “الأحد” تخصيص 30.5 ألف منتج في جميع مناطق المملكة، تمثل الدفعة التاسعة من برنامج “سكني”.
وتشتمل دفعة شهر أكتوبر على 13.903 وحدة سكنية، و8966 قطعة أرض سكنية مطورة، و7700 قرض تمويلي.
وبلغ عدد المستفيدين من المنتجات السكنية التي أطلقتها الوزارة منذ فبراير الماضي في إطار برنامج “سكني” حتى شهر أكتوبر الجاري 215 ألف مستفيد. وفق”أخبار24″.
يشار إلى أن وزارة الإسكان أعلنت الشهر الماضي عن الدفعة الثامنة من برنامج “سكني”، بتخصيص 28.5 ألف منتج سكني وتمويلي للمستفيدين، وذلك ضمن خططها لتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي للمستفيدين خلال عام 2017.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج