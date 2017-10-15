دشنت أمانة الرياض موقعا إلكترونيا ضمن حملة “شجرة لكل مبنى”، يمكّن المستفيد من طلب شجرة من الأمانة مجانا لتُزرع أمام مبناه.
وأوضح الموقع آليات الطلب، حيث يقوم المستفيد بالتسجيل فيه، بتعبئة معلوماته الشخصية بشكل سريع، اسمُه ورقم الجوال ورقم المبنى، مع إضافة صورة للموقع المراد زراعة الشجرة فيه، وخيار “أستطيع العناية بالشجرة” إذا كنت تستطيع ذلك وإلغائه إذا لم تكن قادرا.
وأوضحت أن فريقا للمتابعة والتحكم يزور الموقع لمتابعة حالته وتقييمه، حيث يُستحدث حوض في الرصيف ﺑﻄﻮﻝ ﻻ ﻳﻘل ﻋﻦ 80 سم ﻭﻋﺮﺽ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 80 سم وعمق لا يقل عن 1 متر.
ويقدم الموقع الإرشادات اللازمة للمستفيدين بعد تحديد موعد لتسليم النباتات الصالحة للزراعة، كما تتابع الأمانة من خلاله عملية التشجير بصفة دوريّة، وتمنح المساهمين المتميزين شهادة عضوية.
كما اقترحت الأمانة عدة أشجار مناسبة لتُزرع في المنازل والعمران، أهمها وأشهرها شجر السدر، بالإضافة إلى الطلح الملحي، واللوز الهندي. وفق”أخبار24″.
ونشرت الأمانة صورا توثق تفاعل المواطنين والمقيمين مع الحملة، ممن طلبوا أشجارا من الموقع، حيث أُوصلت إلى منازلهم وزُرعت، داعيةً الجميع إلى الاهتمام والمشاركة في الأمر، لما فيه من منفعة للبيئة وتحجيم للحرارة والتصحر.
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