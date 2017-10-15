حاول لص سرقة حزمة حطب من سيارة “هايلكس” أثناء توقفها عند أحد المحلات، ليتفاجأ بانتباه صاحبها الذي رجمه بـ”حذائه” ودفعه للهرب.
وأظهر مقطع فيديو مفرّغ من كاميرا مراقبة اللصَّ وهو يحوم مستطلعا حول سيارة هايلكس، غُطي حوضها بشراع، ليقوم برفعه ومحاولة سرقة حزمة حطب محمّلة داخله.
وتفاجأ اللص أثناء محاولته سحب الحزمة بصاحب السيارة يقبل نحوه مسرعا وهو يحمل حذاءه، ويرجمه به، ما دفع اللص للهرب سريعا نحو السيارة التي كانت تقله، واختفى فيها مع الأشخاص المتواطئين معه.وفق”أخبار24″.
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