انسحب المتسابق محمد القرقاح من برنامج “زد رصيدك”على قناة “بداية”، بعد أن استمع مذهولا على الهواء مباشرة لأبيات تحمل عتبا وملامة من والده، مقدما اعتذاره من الجميع.
وفاجأ مذيع القناة المتسابق ببث أبيات شعر ألقاها والده، شاعر المحاورة الشهير فلاح القرقاح، تحمل بين طياتها عتبا على ولده الذي تركه يتحمل عبء غيابه.
وقال الشاعر فلاح: “يا محمد ليتك تشوفني بين الضيـوف / أتلفّتلك ويأخذني شُوق الهوه… كل ما خلوني أجلس وضيفاني وقوف / أمنعوني لا أتقهوى ولا أصب قهوة”.
وبدت المفاجأة على وجه الشاب وهو ينصت لصوت والده إذ يلقي الأبيات، ليبادر بالاعتذار من إكمال البرنامج والإصرار على كسر عتب والده بالعودة إليه، في لفتة بر لقيت إعجابا كبيرا، واعتراضا من زملائه المتسابقين الذين حاولوا أن يثنوه دون جدوى، ليخرج من البرنامج على الهواء مباشرة.
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