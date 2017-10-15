ارتفع عدد القتلى في الهجوم الضخم الذي استهدف منطقة مزدحمة في قلب العاصمة الصومالية مقديشو اليوم (الأحد) إلى أكثر من 230 قتيلا على الأقل، إضافة إلى إصابة العشرات.
وسقط الضحايا عقب انفجار شاحنة محملة بالمتفجرات بالقرب من مدخل أحد الفنادق، في واحد من أكثر الهجمات دموية في البلاد منذ عام 2007، كما سقط قتيلان آخران في انفجار ثانٍ في منطقة المدينة بمقديشيو، وأعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو الحداد لمدة ثلاثة أيام على ضحايا الهجومين.
وأوضحت صورٌ من موقع التفجير الأول دمارا واسعا في المنطقة، بعد تفجير شاحنة مفخخة، كما سقط مصابون لا يُعرف عددهم، نتيجة استمرار وجود الحرائق والأدخنة الناتجة عن الهجوم.وفق”أخبار24″.
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