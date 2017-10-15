قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ حل مجلس إدارة نادي الشباب، وتكليف طلال آل الشيخ رئيساً للنادي، كما قرر إعفاء أمين عام نادي النصر سلمان القريني من منصبه.
وأوضحت هيئة الرياضة في بيانٍ لها اليوم (الأحد) أن حل مجلس إدارة نادي الشباب جاء نظرا لما صدر من المجلس من تجاوزات إعلامية وإدارية تتعارض مع مسيرة النادي وأهدافه وتخالف تعليمات وتعاميم الهيئة العامة للرياضة، كما أن قرار الحل استند إلى المادة 36 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.
وأضافت أنه صدر أيضا قرار رئيس هيئة الرياضة بإعفاء أمين عام نادي النصر سلمان القريني من منصبه، وفقاً للمادة ٩٥ من نفس اللائحة، وأرجعت الهيئة ذلك إلى ما تم رصده من تجاوزات تجاه المؤسسة الرياضية من قبل أمين عام نادي النصر. وفق”أخبار 24″.
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