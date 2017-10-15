استقبل سعادة محافظ الخرج الاستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبة بديوان المحافظة اليوم الاحد الموافق ١٤٣٩/١/٢٥هـ مدير ادارة كهرباء الخرج المهندس / قبلان بن قبل العتيبي
ومدير دائرة العمليات والصيانة بكهرباء الخرج المهندس / ناصر بن ذيب الشهراني
ومدير مكتب خدمات كهرباء الخرج الاستاذ / عبدالرحمن بن فهد العبلان
في بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ بهم متمنياً لهم التوفيق
بعد ذلك قدموا التهاني والتبريكات لسعادة المحافظ بمناسبة ترقيته للخامسة عشر وتثبيته محافظاً للخرج .متمنين له دوام التوفيق والسداد .
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