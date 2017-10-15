وافق مجلس الشورى في جلسته التي عقدها اليوم (الأحد) على مشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم، الذي يتكون من 21 مادة.
وجاءت أبرز مواد النظام لتنص على عدم جواز إدخال الكبير في دار الرعاية أو بقائه فيها إلا برضاه، أو بموافقة العائل أو بموجب حكم قضائي.
كما نص النظام على أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتولى رعاية الكبير الذي لا توجد له أسرة في دار الرعاية، وتوفر له المساعدة النظامية المجانية عند حاجته إليها، مع إعفائه من رسوم الخدمات العامة وإعطائه الأولوية في الحصول عليها.
وكفل النظام للكبير حق العيش مع أسرته التي تقوم على رعايته، كما شدّد على العقوبات التي توقع على المسيء إليه.
ويهدف مشروع النظام إلى تعزيز مكانة كبار السن ورفاههم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وحماية حقوقهم والمحافظة عليها، وضمان رعايتهم رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم. وفق”أخبار24″.
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