أعلنت وزارة الخدمة المدنية اليوم (الأحد) أسماء المتقدمين البالغ عددهم 1394 على الوظائف الإدارية للرجال بسلم رواتب الموظفين، التي أُعلن عنها في 19 محرم الجاري.
ودعت المتقدمين المعلنة أسماؤهم إلى مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم غدٍ الاثنين 26-01-1439 وحتى نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 28-01-1439، بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام جدارة من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية. وفق”أخبار24″.
وأكدت الوزارة أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحين النهائية سوف تُعلن في الموعد الذي سيُحدد لاحقاً.
وطلبت من المتقدمين اصطحاب الهوية الوطنية، وأصل وثيقة التخرج موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، ومعادلة التعليم العالي للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية.
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