أكد مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء منير الجبرين، أن وسائل وأجهزة الضبط الجنائي قادرة على الوصول لمرتكبي الجرائم المعلوماتية بمواقع التواصل الاجتماعي، محذرا مرتكبيها من الاستهانة بالإقدام على هذه الجرائم.
وأوضح أن الجرائم المعلوماتية هي جرائم جنائية، وتشكل حالياً ارتفاعاً لتوافر وسائل التواصل الاجتماعي بين المواطنين والمقيمين، منوها في الوقت نفسه بأنها لا تستطيع منع الجريمة المعلوماتية إلا في بعض القضايا المتعرضة لإنتاج الأفلام الإباحية واستغلال الأطفال، وتشدد الرقابة والمتابعة في ضبط من يقوم بإنشاء وتداول هذه الأفلام.
وحذر الجبرين، بحسب “الحياة”، مرتكبي الجرائم المعلوماتية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا قدرة وسائل وأجهزة الضبط الجنائي على الوصول إليهم، وتوفير إجراءات الاستدلال بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأشار إلى أن نسبة كبيرة من قضايا السب والشتم تكون عبر وسائل التواصل الجديدة لكثرتها، لافتاً إلى أن المواطن أصبح يلمس تجريمها الحازم وفيها عقوباتها المغلظة .
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