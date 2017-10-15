قال الصحفي رئيس تحرير صحيفة “الجماهير”الإلكترونية توفيق الخليفة، إنه تلقى اليوم (الأحد) مكالمة هاتفية من ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان يطمئن فيها على صحته، مبديا تأثره.
وكتب الخليفة على حسابه بـ”تويتر”: “استقبلت قبل قليل مكالمة استفسار الأمير محمد بن سلمان وسؤاله عن صحتي”.
وأضاف: “الكلام يضيع في مثل هذه المواقف. وجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء”.
وكان الخليفة قد أُدخل إلى المستشفى إثر إصابة شريان الدماغ، وتكفل ولي العهد حينها بعلاجه، كما تلقى اتصالين من وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود يطمئنان فيهما على صحته، وزيارات من رئيس النصر فيصل بن تركي، وعبدالرحمن بن مساعد، وعبدالله بن مساعد، وعدد من الإعلاميين.وفق”أخبار24″.
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