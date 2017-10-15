أظهر مقطع فيديو صوّره أحد المواطنين قيام عدد من قائدي السيارات بعكس اتجاه السير في أحد الطرق السريعة، ما قد يشكل خطراً على مستخدمي الطريق الآخرين.
وأوضح المواطن أن الواقعة حدثت بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض خلال الفترة الصباحية، مبيناً أن إقدام أصحاب هذه المركبات على عكس السير يتم تحت مبرر الاستعجال ووجود اختناق في الحركة المرورية بالطريق.
ووصف عدد من متداولي المقطع هذا التصرف من قائدي المركبات بأنه استهتار بحياة الآخرين، داعين إدارة المرور لنشر دوريات بالشوارع المختلفة لضبط المخالفين من أمثال هؤلاء. وفق”أخبار24″.
تهور صباحي وتعريض حياة الآخرين للخطر بكل استهتار والتسبب في اختناق مروري بحجة الاستعجال!!#ستة_الصبح_ufm@moror_friends @Ruh_Rd pic.twitter.com/BL3qVo3CDw
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