لقي طالب بإحدى المدارس الثانوية بجازان مصرعه دهسا وأصيب شقيقه وصديق لهما، إثر تهور مفحط اختل توازن مركبته، ما تسبب في الاصطدام بهم.
وقالت مصادر مطلعة، وفقا لـ”سبق”، إن الطالب عبد الرحمن ( 17 عاما)، الذي يدرس بالصف الثاني الثانوي بمدرسة مصعب بن عمير المتوسطة والثانوية بأم الحجل بجازان، كان يجلس بجوار شقيقه بالصف الثالث المتوسط وأحد أصدقائهما في موقع تجمع لشباب غرب كوبري وادي الرياح، وفوجئوا بقائد مركبة متهور يختل توازنه أثناء قيامه بالتفحيط ويصدمهم، ثم لاذ بالفرار.
وأوضحت المصادر أنه فور وصول فرق الهلال الأحمر حاولت إسعاف الطالب، لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى حيث كان وضعهما حرجا.
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