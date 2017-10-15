قام الأمير عبدالله بن بندر أمير منطقة مكة بالإنابة، بتكريم قائدة إحدى المدارس الابتدائية بمحافظة جدة، التي ساهمت في كشف جريمة تحرش أحد السائقين، بطالبة في الصف الثاني الابتدائي كان يقوم بتوصيلها.
وأعرب الأمير عن شكره للقائدة لعملها المميز، ومبادرتها لإبلاغ الجهات الأمنية لكشف الجريمة، مشيرا إلى أن هذا العمل يؤكد حرص القائدة على الطالبات في المدرسة ومتابعتهن وحسن التصرف في تلك المواقف.
وكانت شرطة جدة أعلنت الإطاحة بالسائق المتهم بالتحرش بالطالبة، حيث تم إيقافه لاستكمال ما يلزم حسب الاختصاص. وفق”أخبار24″.
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