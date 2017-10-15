أدت جموع المصلين يتقدمهم محافظ الرس محمد العساف صلاة الميت على شهيد الواجب العريف موسى بن دويهيس الرشيدي، وذلك بعد صلاة الظهر اليوم الأحد في جامع الشايع بمحافظة الرس، ومن ثم تمت مواراة جثمانة الثرى.
واستشهد الرشيدي أمس الأول الجمعة متأثراً بإصابة بليغة تعرض لها في الحد الجنوبي.
وقد شارك في تشييع الشهيد إلى جانب ذويه وأهالي المنطقة كل من وكيل محافظة الرس بدر العساف، وقائد معهد طيران القوات البرية بالقصيم اللواء الطيار الركن فهد الثبيتي، وعدد من منسوبي وزارة الدفاع، ومديري الجهات الأمنية بالرس.
ونقل محافظ الرس تعازي القيادة الرشيدة لذوي الشهيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر وحسن العزاء. وفق”أخبار24″.
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