تعقد الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض اليوم الأحد، مؤتمراً صحفياً لإطلاق مزايدة بيع حقوق تسمية محطات قطار الرياض.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم طرح مزايدة لبيع حقوق تسمية لـ 10 محطات مختارة من المشروع لمدد طويلة، أمام المستثمرين في القطاع الخاص المحلي والدولي.
وأشارت إلى أن برنامج بيع حقوق التسمية يهدف إلى تعظيم عوائد المدينة من المشروع، وإطلاق فرص تسويقية وتجارية واعدة أمام القطاع الخاص.
ووضعت الهيئة منهجية لتسمية عدد من محطات قطار الرياض أخذت في الاعتبار أسماء المحطات المجاورة للمواقع الوطنية والتاريخية والأثرية.
ولفتت إلى أن مشروع قطار الرياض سيسهم في تحقيق توجهات “رؤية السعودية 2030″ بتصنيف 3 مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة في العالم. وفق”أخبار24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج