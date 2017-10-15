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اقامت ادارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج ممثله بقسم التوجية الفكري والمعنوي ضمن برنامج تواصل محاضره بعنوان ( وقفات مع سورة العصر ) والتي اقام بها فضيلة الشيخ / خالد بن عبدالعزيز المعثم مساعد رئيس هيئة الامر باالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة .
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صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج
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صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج