يسعى النصر لمواصلة انتصاراته والاقتراب من فرق الصدارة حينما يستضيف التعاون على ستاد الأمير فيصل بن فهد في المرحلة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.
واستعاد النصر نغمة الانتصارات في المرحلة السابقة عقب فوزه على الشباب 1-صفر بقيادة مدربه المؤقت البرازيلي روجيرو.
وسيبدأ الأرجنتيني غوستافو كونتيروس مشواره مع أصفر العاصمة من مواجهة التعاون حيث أشرف على تدريبات فريقه الجديد خلال الاسبوع الماضي عقب ما وقع عقداً ليحل بديلاً للبرازيلي غوميز المقال.
ويواجه كونتيرس أزمة غيابات في أول مهمة له حيث لن يشارك المهاجم محمد السهلاوي وزميله يحيى الشهري المصابان خلال معسكر المنتخب السعودي لمواجهة جامايكا وغانا الاسبوع الماضي.
وفي المقابل أبدى المصري حسام غالي قائد الفريق جاهزيته للمشاركة في اللقاء كأساسي عقب شفاءه من الإصابة التي تعرض أثناء الإحماء قبل مواجهة الفيحاء في المرحلة الرابعة .وفق “العربية”.
ويدخل النصر المواجهة وهو في المركز السادس برصيد 9 نقاط وبفارق 4 نقاط عن الباطن المتصدر ووصيفه الهلال.
وفي المقابل يبحث التعاون عن إيقاف مسلسل نزيف النقاط حيث لم يعرف الفريق طعم الانتصارات إلا مرة واحدة كانت في المرحلة الاولى التي فاز فيها على الفتح 4-1.
وتلقى التعاون خسارتين هذا الموسم وكانت على ملعبه أمام الهلال 4-3 وأمام اتحاد جدة 2-1 في المرحلة الماضية وتعادل في مباراتين أمام الفيحاء والرائد ليبقى في المركز العاشر برصيد 5 نقاط
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