نظمت الهيئة العامة للرياضة ممثلة في وكالة شئون الشباب, إدارة الهيئات الشبابية , مكتب الخرج. فعالية المشي وذلك ضمن برنامج الفعاليات الرياضية المتنوعة الثالث بمحافظة الخرج والذي يتخلله العديد من الفعاليات والبرامج والتي سوف تقام على ملاعب و اكاديمية الطفيل خلال الفترة 24- 27 / 1 / 1439هـ وقد انطلقت فعالية المشي في ممر المشي المحيط بمصلى العيد بحي الشعبة وسط تفاعل الكثير من المشاركين كما رحب الأستاذ محمد بن عبد العزيز الجوير رئيس قسم النشاطات الرياضية بمكتب الهيئة العامة للرياضة بالخرج بالجميع وذكر ان الفعاليات مستمرة في ملاعب الطفيل حتى يوم الثلاثاء القادم.
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