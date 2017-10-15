كشفت شركة “Nike” ونادي الهلال عن الطقم الثالث للموسم الرياضي 2017 / 2018 م؛ بلونه الأزرق البحري، وتصميمه الجديد كليًا، الذي يتزامن مع احتفال النادي بطل نسخة العام الماضي من الدوري السعودي للمحترفين؛ بمرور 60 عامًا على تأسيسه، حيث قدّمت “Nike” طقمًا جديدًا يجمع بين تقنية (Dri-FIT) المميزة لعلامتها التجارية، وبين اللمسات التصميمية التي تميز “الزعيم”.
وذكرت “nike” أن القميص الجديد يتميز بتصميم ياقة الرقبة العصري على شكل V، ويزهو بلونه الأزرق البحري، وأكمامه الزرقاء الفاتحة، مع شريط أزرق بحري يمتد على جانب القميص، إلى جانب احتوائه على شعار خاص بالذكرى الـ 60 لتأسيس النادي على زاوية اليد اليسرى للقميص، فيما تضم السراويل والجوارب ذات اللون الأزرق البحري، شعار الذكرى الـ 60 للنادي، تعبيرًا عن الفخر والاعتزاز بمسيرة النادي المليئة بالإنجازات.
وذكر اللاعب “نواف العابد” أنّ الطقم يختلف عن أي تصميم آخر، فهو يرمز إلى كل إنجاز حققه النادي طوال مسيرته الحافلة؛ منذ تأسيسه وحتى اليوم القرن الماضي. وزاد:”تصميم الطقم الثالث مختلف عن التصاميم الأخرى، وأتمنى أن نوفق كلاعبين في تحقيق المزيد من الإنجازات وأن نسعد جماهيرنا بالبطولات”.وفق “سبق”.
من جهة أخرى، عبّر اللاعب سلمان الفرج عن سعادته بالطقم الثالث، الذي يحتوي على تعبير مميز عن تاريخ النادي ومستقبله، ذاكرًا أن الطقم يتميز بالخفة.
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