ابدى الاتحاد السعودي لكرة القدم استنكاره الشديد إزاء ما صدر عن رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء سعود بن عبدالله الشلهوب، ورئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي فهد بن عبدالمحسن المدلج بعدم الانصياع لقرار الاتحاد السعودي بشأن عدم السماح لرؤوساء الأندية، وأعضاء مجلس إداراتها، والمشرفين العامين لفرقها بالنزول لأرضية الملعب، سواء قبل المباراة، او بين شوطيها، أو بعد نهايتها، وذلك في المباراة التي جمعت فريقيهما امس (السبت) ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية.
وأكد الاتحاد السعودي بأنه قدم رفع مخالفة رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء بنزوله إلى أرض الملعب قبل بدء المباراة إلى لجنة الانضباط للنظر في مخالفته في الاجتماع الذي سيعقه بعد غد الاثنين، وفق ما ورد في تقرير رئيس لجنة مراقبي ومنسقي المباريات حيث أكد في تقريره المخالفة مع تجاوب المذكور حين التنبيه عليه باعتذاره ومغادرته لأرض الملعب مباشرة.وفق “عكاظ”.
في الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد السعودي بأنه قد رفع مخالفة رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي بنزوله إلى أرض الملعب بين شوطي المباراة إلى لجنة الانضباط للنظر في مخالفته في اجتماعها المقرر، وإحالة أمره لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، لما ورد في تقرير رئيس لجنة مراقبي ومنسقي المباريات بتجاوزه الفادح والمرفوض تجاه منسق المباراة، وما ذكره من عبارات تؤكد عدم احترامه لقرار الاتحاد السعودي.
واهاب الاتحاد السعودي لكرة القدم مرة أخرى بالمعنيين بالقرار الالتزام التام بما ورد فيه تفاديا لأي عقوبات قد تصدر في هذا الشأن.
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