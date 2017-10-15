نفت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، علاقتها بالمقطع المصور الذي تم تداوله على نطاق واسع ويظهر أحد العمال وهو يسرق بعض المقتنيات من حقائب المسافرين.
وأشارت الشركة إلى أن الحادثة لم تقع في مطارات المملكة، وإنما في تايلند، بدليل أن المقطع يوضح اسم الشركة المسؤولة.
من جهتها قالت الخطوط الجوية العربية السعودية، إنه لا علاقة لها بمقطع الفيديو، داعية إلى التثبت وعدم نشر معلومات غير صحيحة.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج