أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى اليوم “الأحد” قراراً يقضي بتكليف حمد بن ناصر الوهيبي مديراً عاماُ للتعليم بمنطقة الرياض خلفا للدكتور عبدالله المانع.
يذكر أن وزير التعليم قد أصدر قراراً قبل عام بتكليف الدكتور عبدالله بن محمد المانع مديراً عاماً للتعليم بمنطقة الرياض.
يذكر أن الوهيبي قد عمل مديرا للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة قبل أن يتم تعيينه في نوفمبر 2016 مستشارا تعليميا بوزارة التعليم على المرتبة الخامسة عشر.وفق “أخبار 24”.
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