روت إحدى المواطنات التي تعول 3 بنات بعد رحيل زوجها قبل 17 عامًا، قصة شكواها من أمانة المدينة المنورة التي تطاردها وتعمل على قطع رزقها بعد أن منعتها من إقامة بسطتها لبيع الشاي في المكان الذي عرفت فيه لدى زبائنها.
وقالت المواطنة، وفقا لـ”سبق” إن زوجها رحل ولم يترك لها شيئا ولا منزلا ولا دخلا ثابتا، واضطرت لعمل البسطة في ممشى العباس في طريق الهجرة، بحثا عن لقمة العيش، بالإضافة إلى عملها في أحد المستشفيات بالمنطقة بمهنة عاملة.
وأوضحت أن تكافح لدفع تكاليف دراسة بناتها، واللاتي إحداهن في كلية الطب وتدرس على نفقتها الخاصة بعد تعذر قبولها في جامعة طيبة رغم تفوقها بالثانوية وحصولها على 99%، مشيرة إلى أنها الآن في المستوى الرابع ومنعي من العمل يهدد مصيرها إذا لم تقم بدفع الرسوم.
من جانبه، أكد الناطق باسم أمانة المدينة المنورة سلامة اللهيبي وجود 3 بسطات تم ترحيلها من ممشى العباس لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية، مشيرا إلى أن الأنظمة تمنع تلك الممارسات حفاظاً على صحة المواطنين، لافتا إلى أن السيدة بإمكانها التقدم لبلدية قباء للنظر في تخصيص موقع لها جوار مسجد قباء.
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