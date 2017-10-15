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أخمدت فرق الدفاع المدني اليوم “الأحد” حريقا اشتعل في ورشة نجارة بحي بدر في مدينة الرياض.
وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني أن الحريق نتج عنه وفاة 10 أشخاص وإصابة 3 آخرين، مشيرة إلى أنه لم يتم التعرف على هويتهم حتى الآن.
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صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج
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صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج